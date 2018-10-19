Губернатору Владимирской области передали "синюю папку"

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-19T11:17:58+03:00

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На октябрьском заседании Законодательного Собрания спикер областного парламента Владимир Киселёв передал губернатору Владимиру Сипягину так называемую «синюю папку», в которую вошли наказы жителей, собранные в ходе избирательной кампании депутатами Государственной Думы. Владимир Киселёв отметил, что это только часть документов - «синяя папка» станет гораздо толще, ведь туда добавят еще наказы, полученные уже депутатами ЗС.

- Главная цель, наша с вами, - это служение жителям Владимирской области. Мы должны работать на их благо, на повышение качества уровня их жизни, и для этого такие папки буду регулярно принимать и работать с ними, - сказал губернатор Владимир Сипягин.

Спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв отметил, что это еще не все наказы — такую же папку передавали ранее бывшему губернатору, и в ней насчитывалось 2,5 тысяч обращений. Примерно это же количество получит и Владимир Сипягин.

- Будем модернизировать систему по контролю за обращениями граждан, которые поступают в адрес областной администрации, и учиться у других регионов России, - заявил губернатор.