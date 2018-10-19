Житель Мурома получил 2 года «строгача» за то, что облил кипятком свою мать

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-19T11:17:13+03:00

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Сколько раз предупреждали и врачи, и полиция - пьянство до добра не доводит! Очередное подтверждение - история из Мурома.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 11 июня житель Мурома у себя дома крепко выпил и поругался со своей 60-летней матерью. Неизвестно, что перемкнуло в пьяных мозгах от обиды, но мужчина пошел в кухню, взял металлическую кастрюльку с кипящей водой, принес в комнату и... вылил на свою мать, которая мирно сидела в кресле и смотрела телевизор.

Потом, несмотря на крики ошпаренной женщины, опять сбегал на кухню и облил мать кипятком второй раз! Женщина, мучаясь от страшной боли, сумела вызвать «скорую». Врачи спешно отвезли ее в больницу, где поставили диагноз: ожог 12% тела, в том числе кожи лица, шеи, передней поверхности груди, передней брюшной стенки и предплечий 1, 2 и 3 степени. К счастью, женщину удалось спасти.

На мужчину, конечно, завели уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести. Суд учел явку с повинной, наличие хронического заболевания, полное признание вины и раскаяние. В итоге приговор - 2 года колонии строгого режима.