Собинского анестезиолога обвиняют в гибели пациентки

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-19T10:44:44+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование в отношении 58-летнего врача-реаниматолога-анестезиолога Собинской районной больницы. Его обвиняют в ненадлежащем исполнения профессиональных обязанностей, из-за чего погибла пациентка.

По версии следствия, женщину привезли в хирургическое отделение больницы 26 октября 2017 года с диагнозом "острый панкреатит". Через несколько дней было принято решение сделать ей экстренную операцию, к которой привлекли анестезиолога. Врач с серьезным дефектом зрения сделал интубацию трахеи без очков. Ему пришлось три раза вводить в трахею пациентки интубационную трубку, нанося повреждения трахеи и пищеводу.

Проводивший операцию отстранил анестезиолога, заменив его на заведующего отделением. Позже женщину перевели в ОКБ, где она скончалась через месяц. Судмедэкспертиза установила, что смерть женщины наступила из-за действий анестезиолога. Врач полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.