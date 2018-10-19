Вакантное место от КПРФ во Владимирском горсовете заняла Мария Черкасова
Она заняла место Шамиля Хабибуллина
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Партия "КПРФ" определилась с кандидатурой депутата горсовета, который займет место Хамиля Хабибуллина во владимирском горсовете. Им стала Мария Черкасова. Напомним, Шамиль Хабибуллин по партийному списку прошел в ЗС Владимирской области. В горсовет он так же избирался по списку.
Другое вакантное место от КПРФ пока остается без депутата. Его оставила Лариса Гаврилова, отправившаяся в ЗС. Она избиралась по одномандатному округу № 17, поэтому на ее место предстоят перевыборы.