2018-10-19T10:16:00+03:00
Политика

Вакантное место от КПРФ во Владимирском горсовете заняла Мария Черкасова

Она заняла место Шамиля Хабибуллина
Сергей МОРКОВКИН
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Партия "КПРФ" определилась с кандидатурой депутата горсовета, который займет место Хамиля Хабибуллина во владимирском горсовете. Им стала Мария Черкасова. Напомним, Шамиль Хабибуллин по партийному списку прошел в ЗС Владимирской области. В горсовет он так же избирался по списку.

Другое вакантное место от КПРФ пока остается без депутата. Его оставила Лариса Гаврилова, отправившаяся в ЗС. Она избиралась по одномандатному округу № 17, поэтому на ее место предстоят перевыборы.

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