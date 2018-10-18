2018-10-18T19:31:04+03:00
Общество

Владимирцы почтили память погибших в Керчи

По последней информации в Керчи погиб 21 человек
Алексей СУХОВ
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Сегодня, 18 октября, в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при ВлГУ состоялись молебен и гражданская панихида по жертвам трагических событий в городе Керчь.

Напомним. студент Керченского политехнического колледжа расстрелял людей, устроил взрыв в столовой. а потом покончил с собой. На сегодняшний день. погиб 21 человек, более 50 получили ранения.

В скорбной акции приняли участие студенты, школьники, гражданские активисты, представители мэрии, депутаты ЗС.

Заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ерашова сказала, что нет ничего страшнее смерти детей, чья жизнь оборвалась в одно чудовищное мгновение. От имени владимирцев вице-мэр выразила надежду на скорейшее выздоровление раненых в керченской трагедии, напомнив, что все мы нуждаемся в милосердии, любви и бережном отношения друг к другу.

Проректор ВлГУ Лев Логинов и другие выступавшие призвали сплотиться в общем деле сохранения мира и безопасности, чтобы подобные трагедии не повторялись впредь.

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