Центр здоровья приглашает жителей Владимирской области на бесплатное обследование
Бесплатное комплексное обследование включает в себя экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, определение индекса здоровья и рисков развития основных неинфекционных заболеваний, анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма, а также диагностику сосудов конечностей (для людей старше 40 лет).
По результатам обследования вы сможете оценить риск развития целого ряда заболеваний, состояние клеток организма, уровень общей работоспособности и интенсивности обмена веществ. Обследование займет всего 40 минут.
Запись на обследование – по телефону регистратуры Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины: (4922) 32-38-39.
Центр здоровья находится по адресу: Большая Нижегородская, 63. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.