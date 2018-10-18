2018-10-18T19:22:12+03:00
Общество

Центр здоровья приглашает жителей Владимирской области на бесплатное обследование

Специалисты проведут оценку базовых показателей здоровья, дадут прогноз здоровья, рекомендации по оздоровлению и коррекции веса.
Алексей СУХОВ
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Бесплатное комплексное обследование включает в себя экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, определение индекса здоровья и рисков развития основных неинфекционных заболеваний, анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма, а также диагностику сосудов конечностей (для людей старше 40 лет).

По результатам обследования вы сможете оценить риск развития целого ряда заболеваний, состояние клеток организма, уровень общей работоспособности и интенсивности обмена веществ. Обследование займет всего 40 минут.

Запись на обследование – по телефону регистратуры Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины: (4922) 32-38-39.

Центр здоровья находится по адресу: Большая Нижегородская, 63. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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