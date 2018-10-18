2018-10-18T19:17:27+03:00
Общество

132 тысячи жителей Владимирской области прошли диспансеризацию

Более 41 тысячи человек признаны практически здоровыми
Алексей СУХОВ
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За девять месяцев этого года в области диспансеризацию прошли почти 132 тысячи человек.

Было впервые выявлено 18 742 заболеваний. Из них - 8 544 болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 4 521 – болезни системы кровообращения, 1 601 – болезни мочеполовой системы, 1 158 – болезни органов пищеварения, 865 – болезни органов дыхания, 365 – болезни нервной системы, 147 – злокачественные новообразования.

Более 22 тысяч пациентов прошли второй этап диспансеризации, углубленные консультации, а также дополнительные диагностические исследования.

Из прошедших диспансеризацию более 41 тысячи человек признаны практически здоровыми, более 10 тысяч человек имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У почти 80 тысяч обследованных выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

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