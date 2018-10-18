2018-10-18T17:57:08+03:00
Общество

В парке «Дружба» посадили саженцы Сибирского кедра

А рамках акции «Живи, лес» во Владимирской области было высажено уже более 50 тысяч сеянцев сосны
Артем Бердник
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..Фото: Артем Бендрик
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18 октября в парке «Дружба» прошла Всероссийская акция «Живи, лес». В рамках этой акции на особо охраняемой природной территории регионального значения «Лесной парк «Дружба» посадили саженцы Сибирского кедра.

- На сегодняшний день больше половины территории Владимирской области занимают леса. А более 22 процентов всех лесов посажено руками людей, - заявил заместитель губернатора Александр Трутнев.

В этом году во Владимирской области в рамках акции, которая продлится до конца октября, уже высажено более 50 тысяч сеянцев сосны на площади 15,8 га, проведена очистка территорий от мусора на площади 30 га, заложены аллеи в ряде населённых пунктов, высажены кустарники в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира, а также организованы просветительские мероприятия.

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