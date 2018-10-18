В Гусь-Хрустальном районе загорелся старый мусорный полигон

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-18T16:37:00+03:00

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МЧС по Владимирской области сообщает о тлении бывшего мусорного полигона в Гусь-Хрустальном районе. Вокруг него сейчас выставлены патрули. Пожарные и работники "Владлесхоза" продолжают тушить старую свалку.

В районе свалки замерили уровень выброса вредных веществ в атмосферу. ГУ МЧС по Владимирской области сообщает, что он не превышает предельно допустимого. Угрозы перебрасывания огня на лес нет. В тушении принимает участие 2 единицы техники и 2 человека, от Владлесхоза – 2 единицы техники, 4 человека.