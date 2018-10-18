2018-10-18T14:59:05+03:00
Общество

Во Владимире появилась первая остановка с обогревом

Это - эксперимент
Артём Черепанов
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..Фото: Администрация города Владимира
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17 октября во Владимире оборудовали первую остановку с обогревом. Нагревательные элементы установили на остановке около ДК Молодежи через дорогу от дома № 21 по улице Усти-на-Лабе.

Нагревательные элементы для нее сделал подмосковный институт инженерной физики. Их за свой счет поставила компания Russ Outdoor. Она же оплатит счета за электричество.

Нагревательные плиты по принципу теплого пола будут нагреваться до + 70 градусов, чтобы растопить лед в 6 до 8 утра и с 17 до 19 вечера.

Остановка экспериментальная. Если она "переживет" зиму, такие же теплые остановки появятся и в других местах.

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