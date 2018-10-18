Руководителем фракции "Единой России" ЗС Владимирской области стал Вячеслав Картухин
18 декабря состоялось заседание Законодательного Собрания Владимирской области, на котором было принято решение назначить руководителем фракции партии "Единая Россия" Вячеслава Картухина. Ранее главой фракции в ЗС была Ольга Хохлова, ставшая сенатором от ЗС Владимирской области.
Вячеслав Картухин родился 31 декабря в городе Клинцы Брянской области, окончил юрфак Владимирского педуниверситета. В 2001 году окончил Владимирский филиал РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2005 году заочно окончил аспирантуру РАНХиГС в Москве и получил степень кандидата юридических наук. Работал в коммерческих структурах. С 2014 года - директор Владимирского филиала РАНХиГС.