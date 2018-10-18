2018-10-18T14:35:58+03:00
Политика

Руководителем фракции "Единой России" ЗС Владимирской области стал Вячеслав Картухин

Он занял пост уехавшей в Москву Ольги Хохловой
Валерия Рудометова
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18 декабря состоялось заседание Законодательного Собрания Владимирской области, на котором было принято решение назначить руководителем фракции партии "Единая Россия" Вячеслава Картухина. Ранее главой фракции в ЗС была Ольга Хохлова, ставшая сенатором от ЗС Владимирской области.

Вячеслав Картухин родился 31 декабря в городе Клинцы Брянской области, окончил юрфак Владимирского педуниверситета. В 2001 году окончил Владимирский филиал РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2005 году заочно окончил аспирантуру РАНХиГС в Москве и получил степень кандидата юридических наук. Работал в коммерческих структурах. С 2014 года - директор Владимирского филиала РАНХиГС.

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