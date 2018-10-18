СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-18T14:35:29+03:00

Изменить размер текста: A A

18 октября Александр Кирюхин по собственной инициативе покинул пост директора департамента здравоохранения Владимирской области. Соответствующее расторжение подписано главой региона Владимиром Сипягиным. При этом пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что уже с 19 декабря Александр Кирюхин станет советником губернатора Владимирской области.

По предложению Александра Кирюхина, и.о. директора облздрава станет его заместитель Юлия Арсенина.

Александр Кирюхин родился в 1952 году в Суздальском районе. В 1975 году окончил Ивановский медицинский институт, в 1978 году закончил ординатуру по терапии. Работал участковым врачом, был заведующим терапевтическим отделением медсанчасти Химзавода. В 1983 стал заместителем главврача второй областной больницы. В 1986 по 1994 годы - главврач этой больницы. С 1994 года - главврач ОКБ. С 2009 по 2013 годы - главврач первой городской поликлиники. С 2013 по 2018 годы - директор департамента здравоохранения.

Депутат ЗС Владимирской области второго, третьего и четвертого созывов. Заслуженный врач Российской Федерации