2018-10-18T14:35:29+03:00
Политика

Александр Кирюхин станет советником губернатора Владимирской области

Сегодня он покинул пост главы облздрава
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 октября Александр Кирюхин по собственной инициативе покинул пост директора департамента здравоохранения Владимирской области. Соответствующее расторжение подписано главой региона Владимиром Сипягиным. При этом пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что уже с 19 декабря Александр Кирюхин станет советником губернатора Владимирской области.

По предложению Александра Кирюхина, и.о. директора облздрава станет его заместитель Юлия Арсенина.

Александр Кирюхин родился в 1952 году в Суздальском районе. В 1975 году окончил Ивановский медицинский институт, в 1978 году закончил ординатуру по терапии. Работал участковым врачом, был заведующим терапевтическим отделением медсанчасти Химзавода. В 1983 стал заместителем главврача второй областной больницы. В 1986 по 1994 годы - главврач этой больницы. С 1994 года - главврач ОКБ. С 2009 по 2013 годы - главврач первой городской поликлиники. С 2013 по 2018 годы - директор департамента здравоохранения.

Депутат ЗС Владимирской области второго, третьего и четвертого созывов. Заслуженный врач Российской Федерации

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире появилась первая остановка с обогревом
Руководителем фракции "Единой России" ЗС Владимирской области стал Вячеслав Картухин
В сентябре во Владимире родились Адам, Гоар, Мане и Этери
На площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника выступят лучшие российские и зарубежные музыканты
Все больше жителей Владимирской области болеют остеопорозом
Владимирцы смогут пожаловаться Роспотребнадзору на холодные батареи в школах и больницах
Владимирский боксер стал чемпионом Европы среди юниоров
Двое жителей Юрьев-Польского района повторно попались пьяными за рулем
Владимирский Роспотребнадзор снял с продажи 385 кг молока
Под Меленками после поминок сгорела семья с маленьким ребенком
В Петушках пожарные спасли женщину
Владимир Сипягин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи
Четыре сельхозпредприятия Владимирские области стали лучшими на выставке "Золотая осень-2018"
Владимирские спортсмены привезли четыре медали с первенства России по полиатлону
Лестницу в центре Владимира открыли после ремонта
Делегация из Владимирской области побывала в Смоленске
Во владимирском театре кукол состоится премьера спектакля "Незнайка - путешественник"