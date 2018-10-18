Александр Кирюхин станет советником губернатора Владимирской области
18 октября Александр Кирюхин по собственной инициативе покинул пост директора департамента здравоохранения Владимирской области. Соответствующее расторжение подписано главой региона Владимиром Сипягиным. При этом пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что уже с 19 декабря Александр Кирюхин станет советником губернатора Владимирской области.
По предложению Александра Кирюхина, и.о. директора облздрава станет его заместитель Юлия Арсенина.
Александр Кирюхин родился в 1952 году в Суздальском районе. В 1975 году окончил Ивановский медицинский институт, в 1978 году закончил ординатуру по терапии. Работал участковым врачом, был заведующим терапевтическим отделением медсанчасти Химзавода. В 1983 стал заместителем главврача второй областной больницы. В 1986 по 1994 годы - главврач этой больницы. С 1994 года - главврач ОКБ. С 2009 по 2013 годы - главврач первой городской поликлиники. С 2013 по 2018 годы - директор департамента здравоохранения.
Депутат ЗС Владимирской области второго, третьего и четвертого созывов. Заслуженный врач Российской Федерации