В сентябре во Владимире родились Адам, Гоар, Мане и Этери

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-18T13:42:27+03:00

В первом осеннем месяце самые редкие и необычные имена давали девочкам

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В сентябре в областном центре родилось 182 мальчика и 199 девочек.

Самыми редкими мужскими именами стали Адам, Азиз. Амир и Хабиб (последние три мальчика, скорее всего. родились в нерусских семьях, поэтому к редким именам их можно отнести с натяжкой). Самыми популярными именами среди мальчиков остаются Матвей (10), Егор (10) и Илья (9).

Что касается женских имен, то здесь много "новинок": Белла, Гоар. Доминика, Мане, Марият, Лукерия, Меланья, Нурай. Оливия, Сабрина, Этери. Самыми популярными в сентябре стали имена : Ксения (10), Алиса (8), Виктория (8), Милана (8) и Дарья (7).