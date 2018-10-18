На площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника выступят лучшие российские и зарубежные музыканты

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-18T13:24:39+03:00

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С октября этого года по июнь 2019 года на музейных площадках Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального и Муромцева выступят артисты, которым рукоплещут Вена, Милан, Москва.

Это стало возможным, благодаря появлению в музее-заповеднике залов, оборудованных проекционной, светотехнической и звуковой аппаратурой, и наличием лучших концертных роялей фирм Yamaha и C. Bechstein.

25 октября в 17.30 в Музее хрусталя в Гусь-Хрустальном и 27 в 17.00 в Архиерейских палатах Суздальского кремля с программой «24 шедевра: от XIX к XX» выступят Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Алексей Гориболь и солист Большого театра России, лауреат Международного оперного конкурса Пласидо Доминго «Опералия» Богдан Волков.

В программе концерта: 12 шедевров Петра Чайковского и 12 произведений композитора, живущего с нами в одном столетии, Леонида Десятникова.

Билеты продаются во всех кассах ВСМЗ. Цена билетов на концерт в Гусь-Хрустальном – 400, в Суздале – 500 рублей.