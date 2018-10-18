2018-10-18T13:07:28+03:00
Общество

Все больше жителей Владимирской области болеют остеопорозом

Многие даже не подозревают о серьезном недуге, поскольку он длительное время протекает бессимптомно
Алексей СУХОВ
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20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом (прогрессирующая патология костной ткани, которая сопровождается потерей кальция, а вместе с ним и прочности костей.). Спроблемой остеопороза сталкивается каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет.

Во Владимирской области уровень заболеваемости остеопорозом за 2017 год составил 3493 случая (2014 год – 1811; 2015 год – 1880; 2016 год – 2177). Многие даже не подозревают о серьезном недуге, ведь он длительное время протекает бессимптомно. Болезнь может неожиданно проявить себя в виде перелома лучезапястного сустава.

Диагноз остеопороз ставят с помощью денситометрии и морфометрии позвоночника.На базе Городской больницы №5 установлен денситометр. По направлению врача-ревматолога пациенты области могут пройти обследование на данном оборудовании.

При обнаружении заболевания необходимо начать принимать лекарства, включить в рацион продукты с высоким содержанием кальция и витамина D, а также заниматься физкультурой.

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