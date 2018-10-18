2018-10-18T12:48:26+03:00
Общество

Владимирцы смогут пожаловаться Роспотребнадзору на холодные батареи в школах и больницах

Специалисты сразу же будут выезжать с проверкой в социальные учреждения
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с установившейся в ряде регионов низкой температурой воздуха, а также с началом сезона по гриппу и ОРВИ, Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием больниц, детских садов, школ, домов для детей сирот и детей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Нормативы температуры воздуха в помещениях такие: 21 – 23° С в игровых младшей, средней, старшей группах детского сада ;19 – 20 °С в спальнях всех групп; 18 – 24°C в учебных помещениях и кабинетах в школах; 20 – 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений; не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот; 20 – 22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Если вы обнаружили, что температура меньше, то можно направлять обращения в областное управление Роспотребнадзора. Специалисты проведут проверку на месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире появилась первая остановка с обогревом
Руководителем фракции "Единой России" ЗС Владимирской области стал Вячеслав Картухин
Александр Кирюхин станет советником губернатора Владимирской области
В сентябре во Владимире родились Адам, Гоар, Мане и Этери
На площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника выступят лучшие российские и зарубежные музыканты
Все больше жителей Владимирской области болеют остеопорозом
Владимирский боксер стал чемпионом Европы среди юниоров
Двое жителей Юрьев-Польского района повторно попались пьяными за рулем
Владимирский Роспотребнадзор снял с продажи 385 кг молока
Под Меленками после поминок сгорела семья с маленьким ребенком
В Петушках пожарные спасли женщину
Владимир Сипягин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи
Четыре сельхозпредприятия Владимирские области стали лучшими на выставке "Золотая осень-2018"
Владимирские спортсмены привезли четыре медали с первенства России по полиатлону
Лестницу в центре Владимира открыли после ремонта
Делегация из Владимирской области побывала в Смоленске
Во владимирском театре кукол состоится премьера спектакля "Незнайка - путешественник"