Владимирцы смогут пожаловаться Роспотребнадзору на холодные батареи в школах и больницах

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-18T12:48:26+03:00

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В связи с установившейся в ряде регионов низкой температурой воздуха, а также с началом сезона по гриппу и ОРВИ, Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием больниц, детских садов, школ, домов для детей сирот и детей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Нормативы температуры воздуха в помещениях такие: 21 – 23° С в игровых младшей, средней, старшей группах детского сада ;19 – 20 °С в спальнях всех групп; 18 – 24°C в учебных помещениях и кабинетах в школах; 20 – 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений; не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот; 20 – 22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Если вы обнаружили, что температура меньше, то можно направлять обращения в областное управление Роспотребнадзора. Специалисты проведут проверку на месте.