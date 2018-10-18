Владимирский боксер стал чемпионом Европы среди юниоров

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-18T12:29:59+03:00

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Владимирский боксер Рамазан Дадаев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей 15-16 лет в весовой категории до 75 килограмм. Соревнования проходили в Анапе с 8 по 17 октября. С победой свежеиспеченного чемпиона поздравил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

В чемпионате Европы приняли участие 500 боксеров из 31 страны. Юношеская сборная России выиграла пять золотых медалей, став первой в общекомандном зачете турнира.