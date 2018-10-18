Двое жителей Юрьев-Польского района повторно попались пьяными за рулем
За это грозит до трех лет лишения свободы
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Юрьев-Польские сотрудники ГИБДД в июле остановили на трассе «ВАЗ – 21911» местного 67-летнего сельчанина. Полицейским показалось, что водитель подвыпивший, что подтвердила экспертиза.
Месяцем позднее при похожих обстоятельствах был остановлен 35-летний мужчина, управлявший мопедом «Альфа», который также был пьян.
Работникам ГИБДД удалось выяснить, что оба задержанных уже ранее привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде. За то, что мужчины были задержаны уже не в первый раз пьяными за рулем им может грозить до 3х лет лишения свободы. На них завели уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.