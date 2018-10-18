Владимирский Роспотребнадзор снял с продажи 385 кг молока

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-18T11:15:27+03:00

А также приостановил деятельность 4-х заводов по его производстве

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ежегодно проводят плановые и внеплановые проверки предпринимателей, занимающихся производством молочной продукции.

За 9 месяцев 2018 года было проверено 272 объекта, из которых 24 предприятия - по переработке молока. Деятельность 4-х предприятий была приостановлена за нарушение различных санитарных норм, или плохое качество продукта:

- ООО «Молоком» Владимирская область, Александровский р-н, г. Срунино, ул. Фрунзе, д. 2Б, офис 2;

- ООО «Трейд лайн» Владимирская область, Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская, д. 33;

- ИП Керимханов Н.К. Владимирская область, г. Вязники, ул. Сенькова, д. 36;

- ИП Орлова О.Н. Владимирская область, г. Вязники, ул. Сенькова, д. 36.

Также за несоблюдение норм с продажи было снято 385 кг молока и молочной продукции, в том числе просрочка. За выявленные нарушения на предпринимателей составлено 39 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафа составила 543 тысячи рублей.