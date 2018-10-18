Владимирский Роспотребнадзор снял с продажи 385 кг молока
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ежегодно проводят плановые и внеплановые проверки предпринимателей, занимающихся производством молочной продукции.
За 9 месяцев 2018 года было проверено 272 объекта, из которых 24 предприятия - по переработке молока. Деятельность 4-х предприятий была приостановлена за нарушение различных санитарных норм, или плохое качество продукта:
- ООО «Молоком» Владимирская область, Александровский р-н, г. Срунино, ул. Фрунзе, д. 2Б, офис 2;
- ООО «Трейд лайн» Владимирская область, Суздальский р-н, п. Садовый, ул. Владимирская, д. 33;
- ИП Керимханов Н.К. Владимирская область, г. Вязники, ул. Сенькова, д. 36;
- ИП Орлова О.Н. Владимирская область, г. Вязники, ул. Сенькова, д. 36.
Также за несоблюдение норм с продажи было снято 385 кг молока и молочной продукции, в том числе просрочка. За выявленные нарушения на предпринимателей составлено 39 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафа составила 543 тысячи рублей.