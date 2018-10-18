Под Меленками после поминок сгорела семья с маленьким ребенком

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-18T12:24:34+03:00

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Пожар случился ночью 18 октября в деревне Максимовка Меленковского района. Горел старый деревянный дом с печным отоплением. В огне погибла семья с 5-летним ребенком. Предварительное расследование показало, что причиной трагедии стало неосторожное курение.

Семья жила в Муроме, дом под Меленками она получила в наследство. 17 октября всей семьей поехали на поминки. После обеда семья поехала в дом.

Пожар в здании начался практически мгновенно. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. На пожаре погибли 68-летний мужчина-инвалид, его 66-летняя родная сестра, 43-летняя дочь женщины и ее 5-летний внук.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что по предварительные результаты расследования исключают версию поджога. В настоящее время готовится постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель четырех человек).