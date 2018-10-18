2018-10-18T09:51:54+03:00
Происшествия

В Петушках пожарные спасли женщину

Она не могла выбраться из горящей квартиры
Артём Черепанов
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Пожар в многоквартирном доме на улице Строителей в Петушках случился вечером 16 октября. Он нем в в МЧС сообщили местные жители, почувствовавшие запах гари. Спасатели были на месте уже через пять минут. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Ее хозяйка стояла на балконе и не могла выбраться из горящего дома.

Пожарные вошли в квартиру и надели на женщину спасательное устройство. Потом они вывели ее на улицу. Кроме хозяйки квартиры, из дома эвакуировали 10 человек. Тушили пожар 10 минут. На месте происшествия работали 11 человек. Причины пожара устанавливаются.

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