Владимир Сипягин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-17T18:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Владимир Сипягин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже.

«В этот трудный час мы душой и сердцем находимся вместе с семьями погибших и пострадавших. Наши мысли сейчас с теми, кто так неожиданно потерял в этом бесчеловечном террористическом акте своих близких. Выражаем им своё сердечное сочувствие и поддержку в это тяжёлое время. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Готовы оказать крымчанам любую посильную помощь», – говорится в телеграмме на имя главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Известие о страшном событии стало поводом для оперативного усиления мер антитеррористической безопасности на территории Владимирской области. Губернатор поручил директору департамента Ольге Беляевой, руководителям муниципальных образований, образовательных организаций взять под личный контроль проведение этой работы во всех учреждениях образования региона.

По данным СКР, студент политехнического колледжа расстрелял людей, а потом покончил с собой. Пока ообнаружены тела 17 погибших. более 40 человек ранены и находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Крыму объявлен трёхдневный траур.