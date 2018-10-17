2018-10-17T18:12:21+03:00
Общество

Четыре сельхозпредприятия Владимирские области стали лучшими на выставке "Золотая осень-2018"

Они вернулись домой с золотыми медалями и дипломами
Алексей СУХОВ
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Четыре сельскохозяйственных предприятия Владимирской области награждены Золотыми медалями и Дипломами 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Племенные заводы «Имени Ленина» Собинского района и СХП «Муравия» Ковровского района показали на выставке в Москве крупный рогатый скот молочного направления голштинской породы, Государственная заводская конюшня имени Фомина - жеребца владимирской тяжеловозной породы и Верхневолжский федеральный аграрный научный центр (Суздальский район) - гусей редких пород: ленточной и владимирской глинистой.

Всего в рамках «Золотой осени-2018» свои достижения представили 60 регионов нашей страны и 15 зарубежных государств, в том числе Австрия, Азербайджан, Беларусь, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды и Турция. Современную сельскохозяйственную технику и оборудование для агропромышленного комплекса привезли на выставку более 70 российских и иностранных предприятий.

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