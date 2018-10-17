2018-10-17T18:06:46+03:00
Спорт

Владимирские спортсмены привезли четыре медали с первенства России по полиатлону

Соревнования проходили в Калуге с 10 по 14 октября
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Команда Владимирской области привезли три серебряных и бронзовую медали с первенства России по полиатлону среди юношей и юниоров. Соревнования в дисциплине «летнее троеборье» проходили в Калуге с 10 по 14 октября.

В команду Владимирской области входили восемь человек. По итогам первенства Николай Маклаков (Ковров) и Ярослава Козлова (Гусь-Хрустальный район) завоевали второе и третье места соответственно в юношеской категории. Никита Малышев ( Ковров) и Анастасия Суконкина (Ковров) стали вторыми в категории «юниоры».

В троеборье, включающем стрельбу, силовую гимнастику и бег, участвовали в общей сложности 114 спортсменов из 17 регионов России: Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Свердловской, Ленинградской, Кировской областей, Тамбова и других.

В неофициальном командном зачете первое место по результатам состязаний заняли спортсмены Кировской области, второе - Санкт-Петербурга, третье – Владимирской области.

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