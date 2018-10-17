2018-10-17T17:26:29+03:00
Общество

Лестницу в центре Владимира открыли после ремонта

По ней владимирца срезали путь от улицы Гагарина на Большую Московскую
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Лестница, которая расположена напротив Макдональдса и КFC, пришла в непригодное состояние еще в июле: ступеньки осыпались и держались на остатках булыжного основания. При этом огромное количество людей по ней срезали угол с улицы Гагарина на Большую Московскую.

На состояние конструкции после публикаций материалов в региональных СМИ обратили внимание власти города и закрыли лестницу на ремонт. Почти месяц владимирцы наблюдали, как за зеленым забором, которым людям преградили путь по опасной конструкции, трудились строители. И вот, лестницу, приведенную в порядок, открыли для туристов и владимирцев. Теперь под плитами нет пустот, из-за которых под весом людей она могла ненароком треснуть, и ходить по ней стало безопасно.

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