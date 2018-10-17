Делегация из Владимирской области побывала в Смоленске
Губернатор Владимир Сипягин встретился с коллегой из ЛДПР
.Фото: Администрация Владимирской области
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17 октября делегация администрации Владимирской области во главе с губернатором Владимиром Сипягиным побывала в Смоленской области. Глава региона встретился с губернатором Алексеем Островским.
Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что задачей визита был обмен опытом в сфере ЖКХ, здравоохранении, документооборота и информатизации работы.
Отметим, что глава Смоленской области Алексей Островский, как и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, представляет партию ЛДПР.