Делегация из Владимирской области побывала в Смоленске

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-17T17:18:32+03:00

Губернатор Владимир Сипягин встретился с коллегой из ЛДПР

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17 октября делегация администрации Владимирской области во главе с губернатором Владимиром Сипягиным побывала в Смоленской области. Глава региона встретился с губернатором Алексеем Островским.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что задачей визита был обмен опытом в сфере ЖКХ, здравоохранении, документооборота и информатизации работы.

Отметим, что глава Смоленской области Алексей Островский, как и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, представляет партию ЛДПР.