2018-10-17T16:09:15+03:00
Звезды

Во владимирском театре кукол состоится премьера спектакля "Незнайка - путешественник"

Постановку впервые покажут 18 октября
Ольга МАКАРОВА
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18 октября во Владимирском областном театре кукол состоится премьерный показ спектакля «Незнайка - путешественник» по произведению Николая Носова. Увидеть постановку, режиссером которой выступила Марина Протасова, можно 10.00 и в 13.00.

Сюжет спектакля таков: однажды жители Цветочного города отправляются в воздушное путешествие на шаре, изобретенном Знайкой. Высоко в небе воздушный шар начинает падать, и, даже сбросив лишний груз, путешественники продолжают лететь вниз… Куда же они попадут? Быть может в город девочек…

Увидеть постановку, режиссером которой выступила Марина Протасова, можно 10.00 и в 13.00.

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