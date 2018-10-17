Уроженец Дагестана запер в квартире и избил владимирку

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-17T15:57:21+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца Дагестана, работающего во Владимире. Его подозревают в незаконном лишении свободы и избиении местной жительницы.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, в апреле 2018 года подозреваемый ворвался в квартиру знакомой, запер дверь и принялся избивать женщину. Он угрожал женщине ножом, бил ее, требуя покорности. Продержав знакомую несколько часов в заточении и отпустил.

С побоями 36-летняя женщина обратилась в полицию. Долгое время она лечилась в больнице. По ходатайству следователя подозреваемый был заключен под стражу. Свою вину он признал полностью и просил рассмотреть дело в особом порядке. Мужчине грозит до пяти лет колонии.