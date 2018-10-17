2018-10-17T15:12:51+03:00
Происшествия

Владимирец, получивший по почте «ЛСД» был задержан «не отходя от кассы»

Наркотики молодой человек получил из страны дальнего зарубежья
Артем Бердник
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21-летний Владимирец получил письмо на почте, после чего его остановили для досмотра сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области. При досмотре у молодого человека обнаружили в конверте 0,068 грамма «ЛСД».

О том, зачем владимирец пришел на почту, полицейские узнали от коллег из регионального УФСБ. Сообщается, что задержанный получил наркотики по почте из страны дальнего зарубежья.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и контрабанду наркотических средств в крупном размере. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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