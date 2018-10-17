2018-10-17T15:01:29+03:00
Общество

«Ростелеком» и ПФРФ представили новый обучающий модуль «Видеообщение в интернете» программы «Азбука интернета»

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Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФРФ) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета». Модуль «Видеообщение в интернете» содержит обзор программ для видеообщения в сети, а также дополнительные материалы для обучения людей, уже освоивших базовые навыки работы в сети и стремящихся расширить свои знания. Слушатели дополнительного курса изучат программы для видеообщения: освоят их установку, узнают различия и преимущества, освоят функционал.

«Ростелеком» и ПФРФ реализуют проект «Азбука интернета» уже несколько лет, постоянно дополняя его модулями по востребованным темам. Тематику разработок определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на сайте проекта. Там же размещена доступная для скачивания электронная версия базового учебника, модули расширенного курса и полный комплект методических материалов к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для людей старшего поколения как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.

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