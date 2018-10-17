2018-10-17T14:03:49+03:00
Звезды

Владимирцы смогут узнать тайну несессора провинциальной актрисы

В Спасо-Евфимиевом монастыре открылась необычная выставка
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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История старинного несессера (футляр или ящик с отсеками для предметов личного обихода) до сих пор остается тайной. Согласно легенде, предмет поступил в музей от жителя Владимира, которому достался в наследство от бабушки – вязниковской учительницы. Та в свою очередь получила его от тетки – провинциальной актрисы Ольги Удольской. Кем была эта служительница Мельпомены, чьи пальцы касались этой вещицы, – еще предстоит узнать.

Дорожный несессер из коллекции ВСМЗ (сам ящик не экспонируется) включает различные стеклянные флаконы, стаканы и баночки для духов и пудры, крема и мыла, зубного порошка и щеток. Серебряные крышки украшены резными завитками, образующими фигурный медальон-картуш, в котором при желании владелец мог поместить свою монограмму.

Из множества предметов в футляре сохранились лишь металлический пинцет и держатель для пера с перламутровой ручкой.

Узнать тайну старинного несессора можно на выставке в Спасо-Евфимиевом монастыре до 16 января.

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