Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с писательницей Диной Рубиной
25 октября в Центральной городской библиотеке города Владимира (Суздальский пр-т, д. 2) состоится онлайн-встреча с российской писательницей и киносценаристом Диной Рубиной.
Первый рассказ Дины был напечатан в журнале «Юность», когда ей исполнилось 16 лет. Дина Рубина печаталась в этом журнале до самого отъезда из Советского Союза и страну она покинула уже достаточно известным писателем.
После переезда в Израиль работала литературным редактором в литературном приложении «Пятница». Сейчас живет в городе Мевасерет-Цион.
Дина Рубина - обладатель двух премий. Одна, им. Арье Дульчина, за книгу «Один интеллигент уселся на дороге», вторая — Союза писателей Израиля — за роман «Вот идет Мессия!».
В 2018 году вышла новая книга «Наполенов обоз. Книга 1: Рябиновый клин».
25 октября у владимирцев есть уникальная возможность побеседовать лично со знаменитой писательницей и задать ей вопросы в прямом эфире. Начало встречи в 14:00. Вход свободный!