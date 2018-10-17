2018-10-17T13:33:57+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с писательницей Диной Рубиной

В Центральной городской библиотеке пройдет телемост с автором книг
Алексей СУХОВ
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25 октября в Центральной городской библиотеке города Владимира (Суздальский пр-т, д. 2) состоится онлайн-встреча с российской писательницей и киносценаристом Диной Рубиной.

Первый рассказ Дины был напечатан в журнале «Юность», когда ей исполнилось 16 лет. Дина Рубина печаталась в этом журнале до самого отъезда из Советского Союза и страну она покинула уже достаточно известным писателем.

После переезда в Израиль работала литературным редактором в литературном приложении «Пятница». Сейчас живет в городе Мевасерет-Цион.

Дина Рубина - обладатель двух премий. Одна, им. Арье Дульчина, за книгу «Один интеллигент уселся на дороге», вторая — Союза писателей Израиля — за роман «Вот идет Мессия!».

В 2018 году вышла новая книга «Наполенов обоз. Книга 1: Рябиновый клин».

25 октября у владимирцев есть уникальная возможность побеседовать лично со знаменитой писательницей и задать ей вопросы в прямом эфире. Начало встречи в 14:00. Вход свободный!

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