В парке "Дружба" посадят сибирские кедры

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-17T13:20:41+03:00

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18 октября в 14 часов в парке «Дружба» пройдёт очередной этап Всероссийской акции «Живи, лес!», которая седьмой год подряд проводится под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства.

В ходе акции флора лесопарка «Дружба» пополнится саженцами кедра сибирского. Это уникальное во Владимире место выполняет природоохранную, стабилизирующую, средообразующую и эколого-просветительскую функции. Площадь памятника природы составляет 262 гектара.

В экологическом мероприятии примут участие заместитель Губернатора Александр Трутнев, директор департамента лесного хозяйства Иван Петухов, представители Федерального агентства лесного хозяйства, Авиалесоохраны, Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области, а также члены Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству стран СНГ.