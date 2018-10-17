Владимирские доноры сдали больше 10 тысяч литров крови
За девять месяцев этого года более 6 тысяч жителей области сдали 10 600 литров донорской крови. Как сообщил главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, в больницы региона поступило 5007 доз свежезамороженной плазмы, 8616 доз эритроцитсодержащих компонентов крови и 3288 доз тромбоцитного концентрата для переливания пациентам. Нехватки крови пока нет.
Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см.
Во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови ( ул. Студенческая, 5), в её филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4 а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11 а).
Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.