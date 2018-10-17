В Муроме рабочий лишился трех пальцев на производстве

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-17T13:28:44+03:00

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Муромская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного инженера ООО "МуромЭнергоМаш". Его обвиняют в нарушении требований охраны труда. Из этого столяр предприятия лишился трех пальцев руки.

30 ноября 2017 года вечером столяр делал деревянную швабру. При фуговании заготовки из-за отсутствия защитного экрана он получил травму руки. Три пальца левой руки ему ампутировали.

Уголовное дело было возбуждено Следкомом после прокурорской проверки. Его рассмотрит мировой суд.