На пожаре в селе Молотицы сгорел человек
Останки были найдены внутри сгоревшего дома
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 7 утра 17 октября в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревенском доме в селе Молотицы Муромского района. Пожарные незамедлительно прибыли на место и в течение 13 минут ликвидировали открытое горение. Чтобы полностью потушить пожар им потребовалось почти 1.5 часа.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Как нам сообщили в пресс-службе МЧС, в доме были найдены человеческие останки. Личность погибшего, как и причины возгорания будут устанавливаться.