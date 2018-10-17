У Муромской пенсионерки украли чугунную ванну с дачного участка

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-17T11:42:28+03:00

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6 октября 67-летняя жительница Мурома обнаружила пропажу чугунной ванны, водопроводных труб и железных бочек со своего приусадебного участка. К слову, средний вес чугунной ванны — 100 кг. Женщина немедленно обратилась в местную полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный Муромлянин, который забрался на участок, пока там не было хозяйки, и вытащил все, что попало под руку. Половину награбленного он сдал в пункт приема металла, половину — вернули хозяйке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу.