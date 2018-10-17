2018-10-17T10:51:52+03:00
Политика

Владимир Сипягин встретился с Жириновским, чтобы обсудить планы по развитию области

Главный вопрос — областной бюджет на ближайшие 3 года
Артем Бердник
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..Фото: Администрация Владимирской области
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16 октября Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Москву на встречу с Владимиром Жириновским.

В первую очередь разговор шел о формировании областного бюджета на ближайшие 3 года. Лидер ЛДПР еще раз подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы Владимирская область получила обещанное.

Обсудили и формирование команды областной администрации. Власть, по их мнению должна отражать интересы самого широкого круга жителей Владимирской области. Вместе с тем Владимир Сипягин отметил, что штат областного руководства сильно «раздут», и он уже прорабатывает варианты его оптимизации.

Владимир Жириновский в очередной раз отметил, что ЛДПР собирается в ближайшее провести аудит по области, чтобы понимать, в каком состоянии прежний губернатор оставил регион.

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