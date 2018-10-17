2018-10-17T09:50:50+03:00
Происшествия

Во Владимирской области за сутки сгорели две квартиры

Пострадавших нет
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Первый пожар случился в Петушках, на ул. Строителей. В 17.05 спасателям сообщили о возгорании в квартире жилого дома. Через пять минут на месте были пожарные, а через 10 они ликвидировали открытое горение. Полностью пожар ликвидирован в 17.50. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалась 5 единиц техники, 11 человек.

Второй пожар произошел уже во Владимире, в микрорайоне Коммунар. Пожарные приехали в 05.59 и ликвидировали открытое горение в 06.14. Полностью пожар потушили в 06.40. Общая площадь пожара - 7 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалась 4 единицы техники, 13 человек.

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