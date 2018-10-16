Владимирцам предлагают обсудить дизайн-проект реновации парка "Добросельский"

16 Окт. 20:17 2018-10-16T20:18:01+03:00

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17 октября на сайте администрации города Владимира начнется обсуждение дизайн-проекта предстоящей реновации парка культуры и отдыха "Добросельский".

Проектно-сметная документация, над которой работает владимирское архитектурное бюро "АбсолютПроект", должна быть изготовлена до конца этого года. Дизайн-проект реновации парка уже разработан, и проектировщики приступают к расчетам сметной стоимости предстоящих работ. Главный вход в парк будет расположен со стороны перекрестка улицы Комиссарова и Суздальского проспекта. Сохранятся и привычные для горожан боковые входы с улиц Комиссарова, Егорова, Суздальского проспекта и улицы Юбилейной. Проектом предусмотрены несколько основных функциональных зон, в том числе: зоны тихого отдыха, активного отдыха, игр и отдыха детей, амфитеатра, аттракционов, зона ярмарки, торговли и общественного питания, зона павильонов для проведения кружковых занятий, зона барбекю, зона размещения административного корпуса, хозяйственного блока, туалетов, а также зона выгула собак.

На территории обновленного парка планируется разместить велосипедные и беговые дорожки, крытые и отрытые площадки для разных видов спорта, пункты проката инвентаря и ландшафтные арт-объекты. А в амфитеатре предлагается установить оборудование для кинопоказов. Голосование пройдет в разделе "Голосование за городские проекты".