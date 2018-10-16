Во Владимире поймали вора-форточника
Мужчина наворовал на 60 тысяч рублей
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В сентябре текущего года полицейские задержали во Владимире 38-летнего уроженца Ростовской области. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, вор залезал в чужие квартиры на первых этажах через форточки и открытые окна. Он брал все, что попадалось на глаза: и ценные вещи, и бытовую технику, и продукты.
Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 60 тысяч рублей.
Свою вину задержанный признал, пояснив, что похищенное продавал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.
В отношении мужчины заведено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.