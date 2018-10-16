2018-10-16T15:18:07+03:00
Происшествия

В гибели владимирского рабочего, упавшего с автовышки, обвинили работодателя

Экспертиза показала, что машине давно было пора в утиль
Артём Черепанов
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..Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего автовышки, снимавшего баннер на Суздальском проспекте. Основным подозреваемым проходит 67-летний директор фирмы ООО "Маяк", в которой работал погибший. По версии следствия, он виноват в неисправном состоянии машины.

Трагедия произошла 30 июля. Двое работников приехали на автовышке, чтобы снять баннер. Забравшись в корзину, они поднялись на три метра без страховки. В это время корзина отломалась от стрелы подъемника. 43-летний рабочий упал на землю, получив травмы головы, шеи и тела. Мужчина скончался в больнице.

На стадии доследственной проверки при содействии специалиста ЗАО «Технокранэнерго» следователем СК России установлено, что используемое при выполнении работ техническое средство находилось в неудовлетворительном состоянии, и было фактически не пригодно к эксплуатации.

При осмотре в районе места отлома корзины от подъемника обнаружены старые трещины и следы коррозии металла, корзина фиксировалась к стреле тремя из четырех положенных граней стрелы, на подъемнике и корзине зафиксированы следы некачественного кустарного ремонта.

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