Владимирец в соцсетях развращал несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-16T14:19:56+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Владимира, которого обвинили за развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних.

Молодой человек в интернете подыскивал себе работу, а через социальную сеть «ВКонтакте» пытался познакомиться с девушкой для постоянного общения.

Однако с середины 2015 по февраль 2018 года он вел переписку с тремя несовершеннолетними девочками, отправлял им развращающие фото и видео. Оперативники пресекли поведение мужчины 1 марта. Сейчас он находится под домашним арестом. А с семьями, где воспитываются несовершеннолетние, проведены беседы.

На следствии обвиняемый признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.