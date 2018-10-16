Владимирцев приглашают на борьбу с бедностью

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-16T13:29:23+03:00

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17 октября во всем мире отмечают Международный день борьбы с бедностью. Традиционно в этот день Владимирская областная общественная организация АРДИ «Свет» проводит мероприятия, направленные на поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

С 15 до 19 часов в гипермаркете «Глобус» пройдет выставка-ярмарка изделий, на которой молодые люди с инвалидностью смогут представить работы, выполненные своими руками. На ярмарке все желающие смогут купить кухонные прихватки, полотенца, фартуки, скатерти, открытки, свечи, магниты, мягкие игрушки, ажурные салфетки, сумочки, сувениры и многое другое.

Все средства, полученные от продажи, пойдут на покупку новых материалов для творчества ребят.

Все родители смогут обменяться чистой, не потрепанной одеждой с другими родителями по адресу: Владимир. ул.Ново-Ямская, д.4 с 9 до 12 часов.