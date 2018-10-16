Больше 221 тысячи жителей Владимирской области сделали прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-16T13:01:30+03:00

В этом году вакцинация охватит порядка 630 тысяч жителей региона

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На 15 октября во Владимирской области от гриппа привилось 221 445 человек: 172 776 взрослых и 48 669 детей. В этом году вакцинация охватит 45 процентов его населения.

Прививочная кампания продлится до конца ноября. Напоминаем, что бесплатно сделать прививку от гриппа имеют право дети с шестимесячного возраста, беременные, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

До 28 октября привиться можно в мобильном прививочном кабинете у гипермаркета «Глобус». Желающим необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вакцинация в мобильном пункте проводится для жителей области, достигших 18 лет. Услугами прививочного кабинета уже воспользовалось 2500 человек.