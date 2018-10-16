Во Владимире открылась «горячая линия» по работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-16T12:15:10+03:00

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С этой недели во Владимире поменялись четыре автобусных маршрута. Автобус №18 теперь ходит не из микрорайона 8-ЮЗ, а с улицы Балакирева, и идет мимо ДТЮ. Автобус №31 отменен совсем. Автобус №21 теперь ходит через Мегаторг, а автобус №32 изменил маршрут на время ремонта на Пекинке.

Из-за этого горожане слегка путаются, а интервалы движения автобусов, особенно в юго-западном микрорайоне, увеличились. Поэтому для того, чтобы собирать все претензии от пассажиров и оперативно решать проблемы, которые возникают, по распоряжению сити-менеджера Андрея Шохина с 16 октября в городском отделе транспорта и связи открывается «горячая линия» по качеству работы общественного транспорта.

Если у пассажиров возникли претензии к работе общественного транспорта, необходимо сообщить номер автобусного или троллейбусного маршрута, время и место нарушения. Это касается и нарушений графиков движения, и чистоты в салонах, и качества работы экипажа.

Сотрудники отдела принимают замечания и жалобы жителей по телефону 53-31-35 в рабочее время.