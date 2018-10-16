В Гороховце продавца оштрафовали на 30 тысяч за продажу алкоголя несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-16T11:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из продуктовых магазинов Гороховца прокуратура района и полицейские выявили факт продажи спиртного несовершеннолетней. Работник магазина продала местной жительнице бутылку пива с содержанием этилового спирта 4,3 % оборота.

Продавца признали виновной в административном правонарушении за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.