2018-10-16T11:02:00+03:00
Общество

В Гороховце продавца оштрафовали на 30 тысяч за продажу алкоголя несовершеннолетней

Она продала девушке пиво
Валерия Рудометова
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В одном из продуктовых магазинов Гороховца прокуратура района и полицейские выявили факт продажи спиртного несовершеннолетней. Работник магазина продала местной жительнице бутылку пива с содержанием этилового спирта 4,3 % оборота.

Продавца признали виновной в административном правонарушении за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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