В Александровской районе покупатель угнал мотоцикл

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-16T10:07:49+03:00

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6 октября 2018 года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении ее мотоцикла. Сумма ущерба составила 40 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, потерпевшая разместила объявление о продаже мотоцикла на одном из популярных интернет-сайтов. На него откликнулся житель соседнего региона, который затем приехал для покупки мотоцикла. С разрешения женщины покупатель уехал на мотоцикле, чтобы проверить его ходовые качества. Но к месту ожидания вернулся уже без мотоцикла, пояснив, что по пути его остановил неизвестный и угнал мотоцикл.

Позже молодой человек пояснил полицейским, что транспорт он хотел продать. В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мотоцикл вернули хозяйке.