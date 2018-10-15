2018-10-15T20:31:55+03:00
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Во Владимир приедет атташе посольства Ватикана в России

В честь столетия со дня рождения Солженицына в областной библиотеке пройдет семинар
Алексей СУХОВ
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19 октября в 12.00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится научно-практический семинар c участием иностранных филологов с мировым именем под названием "А.И. Солженицын в мире литературы. К 100-летию со дня рождения писателя".

Семинар пройдет при поддержке Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына и кафедры "Русская и зарубежная филология" Педагогического института ВлГУ. Во Владимир приедут Джованна Парравичини, атташе по культуре Посольства Ватикана в России, Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, Александр Марков, профессор РГГУ и ВлГУ, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических наук и другие.

Семинар сопровождает выставка"Доверенный летописец эпохи". Экспозиция отражает этапы жизненного пути писателя. Проиллюстрирована архивными фотографиями, в том числе сделанными самим писателем, цитатами из произведений Солженицына.

Вход свободный. Владимирская областная научная библиотека находится на улице Дзержинского, 3.

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