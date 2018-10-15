Во Владимире проведут благотворительную фотосессию в помощь матери двух маленьких детей

15 Окт. 20:14 2018-10-15T20:14:39+03:00

Лилия Попова. Фото с личной страницы в Инстаграме

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24 октября во Владимире проводят благотворительную фотосессию для всех желающих помочь молодой маме двух маленьких девочек, страдающей от редкой формы онкологии.

Лилия Попова узнала свой диагноз не так давно. В национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина у нее нашли холангиокарциному - редкий вид злокачественной опухоли. Лечение стоит дорого. А у Лили двое маленьких детей - две девочки трех лет и десяти месяцев.

Фотосессия будет проходить в "ChaCha-баре" (улица Студёная Гора, 34). Вход для желающих поддержать Лилию - 1000 рублей. Детей пустят бесплатно.

Кроме того, помочь семье можно переводами на карты Лилия и Алексея Поповых: 4276100019653002 (Попова Лилия Андреевна), 4276380175591127 (Попов Алексей Андреевич).