Во Владимире проведут благотворительную фотосессию в помощь матери двух маленьких детей
24 октября во Владимире проводят благотворительную фотосессию для всех желающих помочь молодой маме двух маленьких девочек, страдающей от редкой формы онкологии.
Лилия Попова узнала свой диагноз не так давно. В национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина у нее нашли холангиокарциному - редкий вид злокачественной опухоли. Лечение стоит дорого. А у Лили двое маленьких детей - две девочки трех лет и десяти месяцев.
Фотосессия будет проходить в "ChaCha-баре" (улица Студёная Гора, 34). Вход для желающих поддержать Лилию - 1000 рублей. Детей пустят бесплатно.
Кроме того, помочь семье можно переводами на карты Лилия и Алексея Поповых: 4276100019653002 (Попова Лилия Андреевна), 4276380175591127 (Попов Алексей Андреевич).